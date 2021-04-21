Липецк, , 12:07 — REGNUM В Липецкой области 21 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 29 тыс. 245 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 26 тыс. 255 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 171 — за последние сутки.

621 человек скончался. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.