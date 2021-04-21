Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Американские звёзды отреагировали на вынесенный приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину по делу об убийстве Джорджа Флойда. Они опубликовали записи в своих Twitter-аккаунтах 21 апреля.

Новость о признании Шовина виновным прокомментировали такие исполнители, как Ciara, Карди Би, Джастин Тимберлейк, Кэти Перри, Мэрайя Кэри и многие другие.

«Спасибо, Господи! Я в слезах. Пусть твое наследие будет жить вечно, Джордж Флойд», — написала певица Ciara.

«Покойся в справедливости, Джордж Флойд», — прокомментировала поп-исполнительница Кэтти Перри.

«Этот приговор — лишь первый шаг в длинной череде несправедливостей по отношению к чернокожему сообществу, часто без последствий. Работа даже близко не окончена. В то время как гораздо больше семей ждут правосудия, мое сердце сейчас с семьей Джорджа Флойда», — поделился с подписчиками актёр и певец Джастин Тимберлейк.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-полицейский Дерек Шовин был признан виновным в причинении смерти по неосторожности второй степени. Ему грозит до 40 лет заключения.

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