Лондон, , 12:12 — REGNUM Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак посетил Великобританию, где встретился с начальником штаба британской обороны генералом Николасом Картером. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба ВСУ.

В ходе встречи стороны договорились о расширении британской военной миссии ORBITAL на Украине.

Картер отметил, что за время работы миссии британские инструкторы подготовили более 20 тыс. боевиков ВСУ.

«Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки военно-морских сил ВСУ и поддерживает оборонную реформу на Украине», — сказал британский военный.

Как сообщается, было подписано соглашение, которое создаёт дополнительные возможности для развития военно-морских сил, сухопутных войск, воздушных сил и сил специальных операций Украины.

Напомним, ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс пообещала министру обороны Украины Андрею Тарану, что британские инструкторы продолжат готовить украинских силовиков.

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