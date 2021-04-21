Лондон, 21 апреля 2021, 12:12 — REGNUM Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак посетил Великобританию, где встретился с начальником штаба британской обороны генералом Николасом Картером. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба ВСУ.
В ходе встречи стороны договорились о расширении британской военной миссии ORBITAL на Украине.
Картер отметил, что за время работы миссии британские инструкторы подготовили более 20 тыс. боевиков ВСУ.
Как сообщается, было подписано соглашение, которое создаёт дополнительные возможности для развития военно-морских сил, сухопутных войск, воздушных сил и сил специальных операций Украины.
Напомним, ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс пообещала министру обороны Украины Андрею Тарану, что британские инструкторы продолжат готовить украинских силовиков.
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