Красноярск, , 12:06 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 118 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в оперштабе региона.

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За всё время в Красноярском крае подтверждено 69 306 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 63 923 человека, в том числе 99 — за сутки.

Жертвами COVID-19 стали ещё 12 жителей региона. За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 3406 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в крае выявили 117 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 95 человек, умерли 12 ковид-пациентов.

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