Москва, , 07:37 — REGNUM Михаил Федорович Вахрамеев (1923−1986) был призван в армию в 1942 году и после окончания учебы в Пензенском артиллерийском училище в том же году попал на фронт.

Михаил Федорович Вахрамеев

Сражался в звании лейтенанта командиром огневого взвода 492-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 8-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады в 51-й армии.

17 октября 1943 года в бою в районе города Мелитополя (Запорожской область) артиллеристы были атакованы 7 немецкими танками. В ходе ожесточенной схватки было подбито 3 вражеских машины, но и у красноармейцев оставалась лишь одна исправная пушка, командир и наводчик которой были убиты. Михаил Федорович встал к орудию и, действуя за наводчика, подбил еще один танк, вынудив остальные отступить. Когда кончились снаряды, лейтенант вместе с командиром батареи и оставшимися в живых бойцами вступил в рукопашную с немецкими автоматчиками, окружившими позицию, успешно отбив и эту вражескую атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года Вахрамееву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3314).

Также за время войны лейтенант был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

После Победы продолжал службу в армии, вышел в запас в звании подполковника.

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