Минск, 21 апреля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Вице-президент Федерального совета — глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис в ходе состоявшихся 20 апреля в Женеве переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем «проинформировал о подходах швейцарской стороны к событиям в Белоруссии, обозначил проблему известной гражданки Н.Херше». Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

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«В.Макей детально ознакомил собеседника с логикой действий властей Белоруссии во время прошлогодних событий, проинформировал о широком общественном диалоге в нашей стране и работе по подготовке изменений Конституции Республики Беларусь, — сказано в официальном сообщении. — Стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с пандемией COVID-19, региональной безопасности».

Сообщается также, что дипломатами «подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении конструктивного диалога на различных уровнях, скорейшем разрешении проблемных вопросов и восстановлении позитивной динамики развития белорусско-швейцарских отношений».

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Напомним, Швейцария применила к официальному Минску санкции после того, как7 декабря 2020 года судья Советского района Минска Сергей Шатило огласил приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше, которая 19 сентября во время подавления оппозиционного «женского марша» сорвала с ОМОНовца балаклаву и при этом поцарапала ему лицо. Херше признана виновной в уголовном преступлении по ч. 2. ст. 363 УК Белоруссии («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел»), ей назначено лишение свободы сроком 2,6 года колонии общего режима. Херше признана политической заключенной — одной из 357 политзаключённых, наличие которых Александр Лукашенко и Владимир Макей отрицают.