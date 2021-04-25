Москва, 25 апреля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Иван Константинович Улыбин (1916−1979) сражался с первого дня войны. Через неделю его часть попала в окружение. Прорываясь к своим, присоединился к партизанскому отряду Алексея Федорова, в котором был назначен командиром отделения.

Иван Константинович Улыбин

После того как наши лесные солдаты в марте 1944 года соединились с частями Красной армии, в звании сержанта возглавил отделение 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии в 13-й армии.

В период с 12 января по 1 февраля 1945 года во время Сандомирско-Силезской наступательной операции отделение Улыбина первым прорвало немецкую оборону у польского села Скшельчице (Келецкий повят), где в течение двух суток успешно сдерживало контратаки численно превосходившего противника. В последующих боях Иван Константинович вновь первым со своим отделением переправился через Одер в районе Штейнау (ныне Сьцинава) и принял активное участие в схватке за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отразив большое количество немецких контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года недавний партизан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4827).

После окончания войны вернулся в родное Сосновское (Омская область), где стал трудиться механизатором в колхозе.