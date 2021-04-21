Москва, , 12:03 — REGNUM Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил переехать в новый Космический центр двум академический институтам — Институту медико-биологических проблем РАН и Институту космических исследований РАН. Об этом он заявил 21 апреля в ходе общего собрания членов Российской академии наук.

Он напомнил, что Роскосмос уже делал это приглашение, но до сих пор не получил ответа.

«Я бы на самом деле еще раз повторил приглашение и Институту медико-биологических проблем, и Институту космических исследований переехать с нами в «одно гнездо», на новые площади, в новые условия, где вы сможете постоянно общаться с конструкторами и инженерами», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Глава госкорпорации уверен, что совместная работа в новом центре может дать совершенно иные результаты: «Когда сотрудники общаются в одном здании, сталкиваются ежедневно в одной курилке, возникает личная дружба, много общих интересов».

Рогозин добавил, что строительство Национального космического центра идёт активными темпами. По его словам, это, по сути дела, инженерное «гнездо» Роскосмоса, где на 250 тыс. квадратных метров мы уже в 2023 году будем размещать не менее 20 тысяч инженеров ведущих конструкторских бюро, расположенных в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, создать Национальный космический центр президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Москвы 20 февраля 2019 года в своем послании Федеральному собранию.

Известно, что НКЦ, создаваемый на западе Москвы на базе Центра Хруничева, будет включать головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Площадь зданий центра достигнет 250 тыс. кв. метров. В центре будут работать 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.