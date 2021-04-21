Южно-Сахалинск, , 12:03 — REGNUM На Сахалине 21 апреля нашли 11-летнего Илью Кима, который пропал без вести 19 апреля, пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин».

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Известно, что мальчик жив и здоров. Ребёнок грелся в подъезде в одном из домов по улице Анкудинова в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, после исчезновения Ильи Кима на Сахалине было возбуждено уголовно дело. В поисках ребёнка принимали участие правоохранители и волонтёры поисково-спасательно отряда «Сова».