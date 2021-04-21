Рубцовск, Алтайский край, , 12:02 — REGNUM Случай производственного травматизма со смертельным исходом произошёл в Рубцовске (Алтайский край). Как сообщает территориальное управление СКР, ЧП было зарегистрировано 10 апреля 2021 года на ООО «АлМет».

По данным следствия, в этот день машинист козлового крана и 36-летний грузчик выполняли работы по погрузке металла в полувагон. В какой-то момент крановщица начала подъем ковша, который находился в полувагоне вместе с грузчиком. В результате произошедшего мужчина получил травмы не совместимые с жизнью в виде перелома ребер и разрыва внутренних органов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).