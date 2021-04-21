Москва, , 12:01 — REGNUM Экипажи и космические туристы смогут прилетать на российскую орбитальную станцию, заявил 21 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Не исключаем того, что будут прилетать экипажи, гости какие-то», — сказал он.

При этом сама станция должна быть национальной, подчеркнул Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой российской орбитальной прорабатывается несколько лет. 12 апреля 2021 года этот вопрос обсуждался на закрытой части совещания по космической отрасли с участием президента России Владимира Путина.

В Роскосмосе сообщают, что действующие договоры с зарубежными партнёрами предусматривают эксплуатацию МКС до 2024 года. Решение о дальнейшей судьбе станции будет приниматься на основании данных о её техническом состоянии.

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