Баку, , 12:04 — REGNUM Баку намерен подать международные иски против Еревана об ущербе, который, по мнению азербайджанской стороны, был нанесен в Нагорном Карабахе. Такое намерение 21 апреля подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Продолжается процесс подсчета причиненного ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды. Мы, естественно, сделаем это, и иностранные специалисты помогут нам в этом», — сказал Алиев.

Также азербайджанский лидер уточнил, что, как он считает, Армения и ее зарубежные партнеры, якобы «незаконно эксплуатировавшие» природные ресурсы, которые Баку считает своими, предстанут перед международным судом.

«Потому что разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением», — добавил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева заявила, что заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре не являются угрозой для Армении.