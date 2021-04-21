Курск, 21 апреля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Курской области 21 апреля зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 35 тыс. 783 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 33 тыс. 189 пациентов, в том числе 123 — за последние сутки.

Скончались 668 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.