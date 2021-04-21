Калуга, , 12:03 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился 21 апреля с видеообращением из столичного выставочного зала «Манеж» к пользователям социальных сетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в столичном выставочном зале «Манеж». Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

«Я сегодня в Москве. В выставочном зале «Манеж», где в ближайшее время состоится послание президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Очень важное событие в политической жизни страны. Ждем, какие задачи поставит президент», — сказал Владислав Шапша.

Вечером этого же дня калужский губернатор намерен провести очередной прямой эфир в социальных сетях, где ответить на вопросы жителей области. Во время последнего эфира губернатору поступило около пяти тысяч вопросов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт назвал основные темы послания Путина Федеральному собранию