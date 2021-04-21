Калуга, 21 апреля 2021, 12:03 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился 21 апреля с видеообращением из столичного выставочного зала «Манеж» к пользователям социальных сетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вечером этого же дня калужский губернатор намерен провести очередной прямой эфир в социальных сетях, где ответить на вопросы жителей области. Во время последнего эфира губернатору поступило около пяти тысяч вопросов.
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