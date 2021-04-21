Севастополь, , 12:00 — REGNUM Законопроект, легализующий строительство гостевых домов на сельскохозяйственных землях, назрел давно, однако есть некоторые риски, которые следует предупредить. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM Олег Николаев председатель «Партии Роста» в Севастополе, гендиректор ГК «Далпорт».

"Законопроект обсуждается с весны прошлого года, но назрел он давно. Сегодня очень многие потянулись в авторское фермерство и виноделие. В то же время необходимо акцентировать разрешение строить гостевые дома в хозяйствах законченного цикла, где представлен весь процесс — от выращивания до брендированного продукта», — считает Николаев.

«Однако стоит предупредить скупку сельхозземель для строительства гостиниц и жилья тем, что сначала инвестор высаживает, к примеру, тот же виноград, а потом капитализируется за счет агротуризма», — подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее стало известно, Министерство сельского хозяйства РФ разработало законопроект, который позволяет строительство гостевых домов на сельхозземлях, кроме земель, используемых под пашни и пастбища.