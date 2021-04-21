Саратов, , 12:00 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала наблюдения, по информации на 21 апреля, жертвами COVID-19 стали 905 жителей региона.

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Как уточнили в облминздраве, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пять человек — две женщины и трое мужчин в возрасте от 55 до 85 лет.

Активными больными на сегодняшний день остаются 4591 пациент.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрированы, по информации на 21 апреля, 57 804 случая инифицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки заболели еще 136 жителей. Днем ранее носителями коронавируса стали 133 человека. Выздоровели за все время 52 308 пациентов, за сутки — 132 человека.

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