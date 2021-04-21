Москва, , 12:01 — REGNUM В первом квартале 2021 года российский рынок покинули шесть моделей и ещё три — лишились отдельных комплектаций. Об этом 21 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В начале года с российского рынка ушли дорестайлинговые версии кроссоверов Changan CS35 и Changan CS75. Им на замену пришли их модернизированные версии — CS35PLUS и CS75 FL. Также в этот период российское отделение Mercedes-Benz прекратило продажи пикапа X-Class, созданного на основе пикапа Nissan Navara.

В конце января 2021 года компания «ММС Рус» объявила о прекращении продаж кроссовера Mitsubishi Outlander GT с мотором 3.0 MIVEC.

В начале февраля дилеры автопроизводителя Zotye в РФ прекратили продажи кроссоверов Zotye T600 и Coupa.

Кроме того, компания Geely сузила в России линейку комплектаций модели Atlas. Так, китайский кроссовер лишился версий «Люкс» с двухлитровым мотором и версии «Комфорт» с мотором на 2,4 литра.

В марте компания Volkswagen прекратила реализацию на российском рынке пикапа Amarok, а АвтоВАЗ убрал из конфигуратора хэтчбека Lada XRAY четыре комплектации.

Напомним, в марте нынешнего года российские автодилеры реализовали 101 832 машины иностранных марок. Это на 17,8% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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