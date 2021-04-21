Оренбург, 21 апреля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области перед судом предстанут двое мужчин, ранее занимавшие руководящие посты в ООО «Газпромнефть — Оренбург». Их обвиняют в крупном коммерческом подкупе, сообщает СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Богиня правосудия

По версии следствия, занимая посты руководителя направления по оперативному управлению и начальника управления супервайзинга, фигуранты уголовного дела в 2020 году получили в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере более 1 млн рублей. Вознаграждение предполагало в ответ содействие в интересах фирмы, а именно подписание актов о приёмке выполненных работ без обязательного учета понижающих коэффициентов согласно шкале оценки качества услуг.

На имущество обвиняемых на сумму свыше 8,8 млн рублей наложен арест. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.