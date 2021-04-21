Москва, , 11:59 — REGNUM Разрешение строить гостевые дома на землях сельхозназначения позитивно скажется на работе отрасли. Об этом 21 апреля заявил член регионального отделения партии Роста в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Кирилл Ермоленко.

Речь идет о разработанном Минсельхозом РФ законопроекте, который позволяет строить гостевые дома на землях сельскохозяйственного назначения. По мнению представителя отрасли, эта мера облегчит привлечение специалистов для работы на полях.

«На мой взгляд, это очень хорошая инициатива. Гостевые дома, во-первых, позволят сельхозпроизводителям привлечь на работу, как узких специалистов, так и разнорабочих, деятельность которых подразумевает постоянное нахождение на территории работодателя. Это и агрономы, и зоотехники, и ветеринарные врачи, а также механики, водители, трактористы, строители. Согласитесь, молодой специалист, не всегда готов уезжать из города в сельскую местность на работу, бросая семью, даже за хорошую заработную плату», — сказал Ермоленко.

Также подобный законопроект, в случае его принятия, позволит развивать такое направление, как агротуризм, который по мнению эксперта, на данный момент достаточно накладен, а отсутствие инфраструктуры не позволяет обеспечить качественный отдых. Строительство гостевых домов может решить эту проблему и обеспечить рост спроса на сельский туризм, заявил глава КФХ.

Кроме того, многие профильные специалисты сельскохозяйственной отрасли изучают теорию в учебных заведениях, а практикой занимаются в недостаточном объеме несмотря на то, что у многих есть в этом потребность. Здесь опять же возникает самая большая проблема, где жить в течение 2−8 недель практики. И тут роль гостевых домов будет востребована.

«Что касается ограничений на строительство домов на пастбищах и пашнях, то скажу просто — ни один нормальный фермер никогда ничего не построит на плодородной земле, которая приносит живые деньги каждый год. Если мы говорим про явных мошенников, которые покупают угодья для коммерческой застройки, с целью перепродажи, то изначально не стоит им давать такую возможность. Данная программа, на мой субъективный взгляд, должна действовать только для сельхозпредприятий, которые проработали на земле не менее пяти лет. Напомню, любой аграрий ежегодно отчитывается о проделанной работе на каждом поле, эти данные есть в открытом доступе», — подчеркнул Ермоленко.

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