Москва, 25 апреля, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Иван Валентинович Щипун (1913−1967) в 1941 году предпочитал наступать. Старший политрук (политическое звание в РККА, соответствующее капитану), он служил в роте управления 8-го мотоциклетного полка 5-го механизированного корпуса в 20-й армии.

Иван Валентинович Щипун

В июле принял участие в контрударе под Лепелем.

В ходе Смоленского оборонительного сражения (10 июля — 5 августа) возглавил отряд при штабе полка, выполнявший разведывательно-диверсионные задачи в ближнем тылу врага. Так, в августе отряд в составе двух стрелковых взводов под командованием Ивана Валентиновича проник за линию фронта и захватил понтонную переправу через Днепр, а также плацдарм за ней. Целый день бойцы держали героическую оборону, ожидая подхода главных сил. Когда немецкое командование подтянуло артиллерию для уничтожения красноармейцев, политрук с наступлением темноты организовал и возглавил дерзкую вылазку. Советские бойцы ворвались на позиции неприятельской батареи, полностью уничтожив ее личный состав, все семь орудий и 20 автомашин. На следующий день неравный бой возобновился, но основные силы так и не подошли, так как противнику удалось отразить все попытки установить соединение со взводами Щипуна. Почти все бойцы его отряда погибли. В живых из личного состава остались только тяжелораненый командир отряда и красноармеец, вынесший его на себе в расположение своих частей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1942 года старшему политруку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 585).

Также за годы войны Щипун был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и пятью медалями.

Демобилизовавшись в 1946 г. в звании майора, работал в профсоюзах Днепропетровска.