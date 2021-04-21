, 11:57 — REGNUM Эффект антироссийских санкций США не должен распространяться на Казахстан. Об этом 21 апреля заявил посол США в Нур-Султане Уильям Мозер на брифинге.

«Мы работали и будем работать в Казахстане, чтобы Казахстан мог избежать обязательных последствий этих санкций», — сказал дипломат. Он добавил, что Вашингтон принял антироссийские санкции, «чтобы изменить поведение России».

Ранее Уильям Мозер заявил, что США не готовы предоставить Казахстану безвизовый режим. Посол заявил, что период пандемии — это неподходящее время для обсуждения этого вопроса.