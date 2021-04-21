Санкт-Петербург, 21 апреля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга Олеся Емельянцева отсудила у АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСБ) более 370 тыс. рублей после того, как из-за скачка напряжения у нее вышло из строя большинство домашних электроприборов. Об этом интересном прецеденте 21 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

В обоснование заявленных требований истец указала, что между ней и ответчиком был заключен договор энергоснабжения. Вечером 10 мая 2020 года возникла аварийная ситуация, связанная с перепадом напряжения. На место аварии была вызвана аварийная бригада, которая в течение нескольких часов устранила аварию.

Однако из-за неполадок на электросетях большая часть техники и бытовой электроники истицы сломалась. За поломку трехфазного вводного автомата, счетчика электроэнергии, электроводонагревателя, циркуляционныого насоса, посудомоечной машины, электрической варочной поверхности, кухонной вытяжки, теплого электрического пола, электрического полотенцесушителя и розеток с заземлением женщина потребовала с энергетиков 119 710 рублей, а также неустойку в размере 155 710 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей и штраф за отказ от выполнения требований потребителя.

«Суд взыскал в пользу Емельянцевой убытки в размере 119 710 рублей, неустойку в размере 119 710 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за отказ от удовлетворения требований потребителя в размере 124 710 рублей, а всего 374 130 рублей», — сообщили в ОПС.