Ульяновск, , 11:57 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 и количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило соответственно 118 и 83. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России.

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Так, по состоянию на 21 апреля, с начала наблюдения в Ульяновской области официально подтверждено 52 660 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 83.

Победили болезнь 49 876 человек, из них за последние сутки — 118 пациентов.

Третьи сутки подряд в Ульяновской области регистрируют по семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 1113 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, сделавшие прививку от коронавируса, поддерживают введение ковид-паспортов в 7,5 раз чаще тех, кто не хочет вакцинироваться.

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