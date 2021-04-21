Уфа, , 11:56 — REGNUM Терминалы самообслуживания начали устанавливать на автовокзалах Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что с помощью этих терминалом можно будет купить билеты на все направления безналичным способом не посещая кассу. В настоящее время такие терминалы уже установили на автовокзале Стерлитамака и Южном автовокзале в Уфе.

«Наличие современного оборудования сократит время на приобретение билетов. Уполномоченный сотрудник автовокзала, в случае необходимости, окажет содействие пассажирам в обращении с терминалами», — сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пассажиры в Башкирии сэкономили 48 млн рублей с картой «Алга».