Уфа, 21 апреля 2021, 11:56 — REGNUM Терминалы самообслуживания начали устанавливать на автовокзалах Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что с помощью этих терминалом можно будет купить билеты на все направления безналичным способом не посещая кассу. В настоящее время такие терминалы уже установили на автовокзале Стерлитамака и Южном автовокзале в Уфе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пассажиры в Башкирии сэкономили 48 млн рублей с картой «Алга».