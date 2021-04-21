Рыбинск, Ярославская область, 21 апреля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на градостроительном совете приняли решение об установке памятника герою романа Ильфа и Петрова «12 стульев» Остапу Бендеру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Кадр из к/ф «12 стульев», режиссер Леонид Гайдай Остап Бендер входит в Старгород

В городе снимались сцены знаменитой комедии Леонида Гайдая по роману Ильфа и Петрова. Памятник будет отсылать к героям фильма.

«Проект повторяет вступительные кадры фильма «12 стульев» Леонида Гайдая. Остап входит в Старгород и встречает уличного мальчишку, который просит: «дяденька, дай 10 копеек…». Скульптура Остапа передает сходство с актером Арчилом Гомиашвили. Предполагается разместить памятник на месте, где снимались кадры фильма. В самом городе это место подъёма от Волги к улице Стоялой», — пояснили в администрации.

Был и другой вариант, который называется «Остап и Киса со стульями», но члены градостроительного совета посчитали его очень банальным, отметив, что подобный памятник уже установлен в Кисловодске.

Два проекта представили скульпторы компании «Арт-Студия». Её специалисты создавали объекты по всей России, среди их работ — питерские «Водовоз и Пожарный».

Время установки скульптуры пока неизвестно. Градостроительный совет утвердил лишь концепцию памятника. Ожидается, что новая городская скульптура будет способствовать туристической привлекательности Рыбинска.