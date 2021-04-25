Москва, , 07:07 — REGNUM Абрам Моисеевич Зиндельс (1915−1943) был на фронте с начала войны. В сентябре 1941 года при попытке выйти из окружения попал в плен. После освобождения и необходимой проверки младшего лейтенанта с сохранением звания вновь направили на передовую.

Абрам Моисеевич Зиндельс

Осенью 1943 года воевал командиром взвода 2-го батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии в 51-й армии.

В ходе освобождения Мелитополя 18 октября, действуя во главе штурмовой группы, выбил противника из двух кварталов города. Согласно Представлению к званию Героя Советского Союза, его подчиненные подавили 23 огневых точки (пулеметы и скорострельные пушки), сожгли 6 единиц бронетехники (в частности, 1 «тигр») и уничтожили свыше трех десятков солдат. Один из танков был на счету младшего лейтенанта.

Во время штурма третьего квартала группа оказалась в окружении в здании универмага. Абрам Моисеевич организовал круговую оборону, а когда все возможности к дальнейшему сопротивлению были исчерпаны 20 октября подорвал себя и семь немецких автоматчиков последней гранатой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года младшему лейтенанту было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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