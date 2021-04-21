Москва, , 11:50 — REGNUM Приём заявлений на участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идёт в штатном режиме, сообщил 21 апреля заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

«Приём заявлений на тестирование ДЭГ действительно идёт, на портале госуслуг более 55 тыс. человек уже подали заявления на участие в тестировании. Пошёл прием заявлений и на портале mos.ru», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что цель тестирования состоит не только в том, чтобы набирать конкретное количество заявлений, а чтобы смоделировать возможные проблемы, которые могут возникнуть при реальном голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия России проработает девять заявок от регионов, планирующие принять участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования на выборах осенью 2021 года.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте РФ повлияет на выбор регионов, в которых будет использована технология дистанционного электронного голосования на выборах в текущем году.

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