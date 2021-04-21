Горно-Алтайск, , 11:50 — REGNUM Главное управление МЧС по Республике Алтай объявило сроки навигации для маломерных судов на водных объектах региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, плавание по Телецкому озеру и реке Бия на маломерных судах разрешено с 25 мая.

На всех других водоёмах навигация будет разрешены с 15 июня.

«Выход маломерных судов в плавание до начала навигации и в паводкоопасный период представляет угрозу для жизни и здоровья граждан», — предупредили спасатели.