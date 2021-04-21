Чебоксары, 21 апреля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 составило 45 человек. Данные об этом появились на сайте оперативного штаба России.

Cap.ru Вакцинация от коронавируса. Чувашия

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По информации на 21 апреля, всего в республике официально подтверждены 23 724 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 48.

Вылечились 21 614 человек, из них за последние сутки победили болезнь 45 пациентов. Диагноз COVID-19 официально поставлен 782 пациентам.

Вторые сутки в Чувашии регистрируют по пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 в республике скончались 1328 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Китая был выявлен за все время пандемии 90 541 подтвержденный случай заражения коронавирусом, 26 из которых — за последние 24 часа.

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