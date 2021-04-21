Нджамена, , 11:50 — REGNUM Исполняющим обязанности президента Республики Чад после гибели избранного лидера страны Идрисса Деби Итно стал его сын — генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно — являющийся главой переходного военного совета. Об этом 21 апреля сообщается в обнародованной 21 апреля на официальном портале президента Чада хартии переходного периода.

«В результате того, что пост президента Чада оказался 20 апреля текущего года вакантным после смерти Идрисса Деби Итно, создаются органы управления переходного периода. Это переходный военный совет, переходный национальный совет и переходное правительство», — говорится в опубликованном документе.

Также указывается, что глава данного переходного военного совета исполняет обязанности президента страны. При этом данную должность с 20 апреля занимает Махамат Идрисс Деби Итно.

Кроме этого, уточняется, что в Чаде приостановлено действие конституции и вместо нее действует хартия переходного периода, причем последний продлится в стране в течение 18 месяцев, по истечении которых будут проведены выборы в обновленные государственные структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля группировка «Фронт за перемены и согласие в Чаде» отказалась признавать созданный в республике переходный военный совет.