Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбургской области заместителя министра образования привлекли к административной ответственности. Причиной стали выявленные нарушения законодательства о закупках при реализации национального проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, минобр искусственно раздробил закупку. С единственным поставщиком было заключено шесть контрактов на оказание услуг по повышению квалификации педработников. Общая сумма договоров составила примерно 3 млн рублей, а сумма каждого договора не превышала 600 тысяч рублей. Содержание каждого контракта свидетельствовало о единой сделке, искусственно раздробленной и оформленной самостоятельными договорами.

За нарушение способа определения поставщика возбудили административное производство. По итогам его рассмотрения заместителя министра образования Оренбургской области оштрафовали на 30 тыс. рублей.