Москва, 24 апреля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Сарибек Согомонович Чилингарян (1925−1996) служил в действующей армии с сентября 1943 года. Был неоднократно ранен, награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени и медалью «За отвагу».

Сарибек Согомонович Чилингарян

В победном году воевал в звании рядового стрелком 66-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии в 3-й ударной армии. В боях за Берлин 17 апреля 1945 года он первым переплыл канал Фридландер-шторм в районе фольварка Бушхов, где во время отражения контратаки противника из трофейных фаустпатронов подбил два вражеских танка и уничтожил множество гитлеровцев. С боями продвигаясь вглубь вражеской территории, шесть дней спустя гвардии красноармеец Чилингарян с группой бойцов захватил здание вокзала Берлин-Шенхольц, на котором водрузил Красное знамя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Сарибеку Согомоновичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6831).

После увольнения в запас в 1945 году вернулся в родное село Арцвашен, в котором работал сначала заместителем председателя колхоза, а потом председателем сельсовета. Позднее переехал в Ереван, где трудился в системе общепита.