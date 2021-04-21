Тверь, 21 апреля 2021, 11:47 — REGNUM Развитие экономики и демографическая политика станут основными темами Послания президента РФ Федеральному Собранию в 2021 году. Мнение высказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия24» 21 апреля.
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Губернатор подчеркнул, что в Тверской области за последние годы удалось сделать многое в части поддержки демографии и молодых семей, а также — формирования рынка труда, обеспечения занятости молодых специалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с традиционным ежегодным Посланием Федеральному Посланию.