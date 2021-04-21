Тверь, , 11:47 — REGNUM Развитие экономики и демографическая политика станут основными темами Послания президента РФ Федеральному Собранию в 2021 году. Мнение высказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия24» 21 апреля.

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"Основное, что будет и в этом году — развитие экономики, демографическая политика, которая является задачей номер один», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что в Тверской области за последние годы удалось сделать многое в части поддержки демографии и молодых семей, а также — формирования рынка труда, обеспечения занятости молодых специалистов.

«Активно развиваемся, и важно, что эпидемиологическая ситуация не сильно повлияла на наши регионы. Мы сохранили рабочие места, мы за последний квартал снизили безработицу в 2,5 раза», — сказал Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с традиционным ежегодным Посланием Федеральному Посланию.