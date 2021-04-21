Пенза, , 11:54 — REGNUM В Пензенской области за сутки число выявленных заражений коронавирусом составило 93 случая. Днем ранее тесты с положительным результатом получили 97 пензенцев. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 21 апреля, зарегистрировали у 44 102 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 464 пациента, за сутки — 87 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 599 жителей, трое — за последние 24 часа. Активными носителями вируса на сегодняшний день остаются 2039 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, новые случаи коронавируса по данным на 21 апреля зарегистрированы в 83 регионах РФ, у 12,2% случаев у пациентов отсутствовали клинические проявления заболевания. Также за сутки скончались от коронавирусной инфекции 399 человек, выздоровели 9644 ковид-пациента.

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