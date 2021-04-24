Москва, 24 апреля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Василий Степанович Александровский (1898−1972) воевал с августа 1941 года.

Василий Степанович Александровский

О методе руководства войсками полковника лучше всего свидетельствует представление к званию Героя Советского Союза: «В бою он ведет себя смело и в трудный момент всегда появляется там, где неблагоприятно складывается обстановка, и, лично руководя подразделениями, наносит противнику ущерб, отбрасывая его».

В 1943 году Александровский командовал 6-м гвардейским стрелковым полком 2-й гвардейской стрелковой дивизии в 56-й армии.

3 мая освободил станцию Крымскую (Краснодарский край). Гвардейцы, умело маскируясь и взаимодействуя с артиллеристами, преодолели минные поля и проволочные заграждения. В ходе успешной атаки они уничтожили 11 пулеметных и 5 минометных точек и ворвались на насыпь. Гитлеровцы поспешно покинули Крымскую, оставив убитыми свыше 500 солдат и офицеров.

25 мая года полк внезапным ударом овладел командными высотами 71.0, 95.0 и хутором Горишным (Крымский район), захватив пленных и трофеи. Противник, придавая важное значение высотам, подтянул свежие силы и контратаковал полк при поддержке танков и авиации.

Бойцы Василия Степановича отбили 16 атак немцев, а он сам из пулемета сбил один из «юнкерсов» врага.

В ходе форсирования Керченского пролива, 3 ноября, в сильный шторм Александровский вместе со штурмовыми группами первым высадился на берег Крыма. Десантники застигли врага врасплох и выбили его из селения Маяк (ныне поселок Подмаячный).

В дальнейшем, отбив шесть контратак, части полка, удержав инициативу в своих руках, продолжили наступление, захватив важную высоту 175.0 и крупный населенный пункт Баксы, которые удерживали, несмотря на два десятка контратак превосходящими силами немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года гвардии полковнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2181).

Также был награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды) и Отечественной войны 2-й степени

В 1946 году Александровский вышел в запас. Жил и работал в родном Ржеве.