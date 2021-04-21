Москва, , 11:44 — REGNUM В России стартовала речная круизная навигация. В 2021 году круизный сезон начался на две недели раньше обычного, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Обычно старт навигации приходился на конец апреля-начало мая, когда из Москвы отправлялись первые лайнеры крупнейших круизных туроператоров. В 2021 году первый круизный лайнер отправился 18 апреля

Число бронирований на речные круизы по России в этом году выросло более чем на 25% по сравнению с 2019 годом. Круизные компании планируют вывести на воду практически весь свой флот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речные круизы в 2020 году из-за пандемии стартовали в России в конце июня.

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