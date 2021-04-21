Уфа, 21 апреля 2021, 11:48 — REGNUM Жителям Башкирии вернули свыше 34 млн рублей переплаты за отопление. Об этом 20 апреля сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, правительство региона продолжает заниматься вопросом переплаты за тепло жителями республики.
Назаров добавил, что нужно сделать так, чтобы подобные ситуации не повторялись вновь.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены разработать республиканскую программу, которая позволит снизить плату за отопление для жителей.