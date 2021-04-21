Уфа, , 11:48 — REGNUM Жителям Башкирии вернули свыше 34 млн рублей переплаты за отопление. Об этом 20 апреля сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, правительство региона продолжает заниматься вопросом переплаты за тепло жителями республики.

«По итогам проверок, нарушения были выявлены в 431 доме. По ним производятся перерасчёты. Жителям уже вернули более 34 миллионов рублей», — сообщил он.

Назаров добавил, что нужно сделать так, чтобы подобные ситуации не повторялись вновь.

«Люди не должны страдать из-за недоработок управленцев или работников. Поэтому для устранения выявленных нарушений мы разработали большой план, который включает в себя сверку площадей многоквартирных домов, указанных в технических паспортах и выписках из Росреестра; инвентаризацию и ремонт прибороучетов; установку узлов погодного регулирования», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены разработать республиканскую программу, которая позволит снизить плату за отопление для жителей.