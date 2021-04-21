Москва, , 11:43 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, ответчиком по котором выступает Зиявудин Гаджиевич Магомедов, чьи данные полностью совпадают с данными главы совета директоров группы «Сумма», фигурировавшего в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019». Иск к производству пока не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск Kad.arbitr.ru

Претензии к Магомедову подало московское ОАО «Глобалэлектросервис» 20 апреля 2021 года. Сумма задолженности пока не сообщается. Дело будет слушаться в арбитраже Москвы.

Бизнесмен Магомедов с 2018 года вместе с братом Магомедом проходит фигурантом уголовного дела, ущерб по которому оценивается в 11 млрд рублей. Журнал Forbes сообщал, что состояние бенефициара «Суммы» составляет $550 млн. В качестве его актива фигурировал крупный пакет акций транспортной группы FESCO.

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