Вашингтон, 21 апреля 2021, 11:41 — REGNUM Учёный из Университета Грайфсвальда (Германия) Андреас Грайнахер намерен в сотрудничестве с компанией Johnson & Johnson провести исследование, чтобы выявить связь между использованием вакцины от коронавирусной инфекции компании Janssen и образованием тромбов у привившихся этим препаратом. Об этом специалист сообщил 21 апреля, пишет Reuters.
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Грейнахер, который с середины марта занимается анализом образцов крови людей, у которых после применения вакцины от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca появились тромбы, объявил о сотрудничестве после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о том, что добавит в список редких побочных эффектов вакцины J&J образование тромбов.
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Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследований выявило связь между вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и образованием тромбов. При этом агентство не рекомендовало прекращать использование препарата, так как уверено, что преимущества Johnson & Johnson значительно превышают риск осложнений.