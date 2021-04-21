Поспелиха, , 11:41 — REGNUM Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении жительницы Алтайского края, которая занимая должность начальника одного из краевых бюджетных учреждений, фиктивно трудоустроила на должность водителя своего знакомого. Подробности сообщает прокуратура Алтайского края.

Мужчина регулярно получал заработную плату, хотя фактически работу не выполнял, да и не мог выполнять, так как постоянно проживал в другом регионе России.

За то, что в результате этих действий были похищены и растрачены около 250 тысяч рублей, приговором Поспелихинского районного суда женщина осуждена по ч.3 ст. 160 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.