Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В Екатеринбурге состоится благотворительный забег юристов Global Ural Legal Run-2021. Об этом сообщают организаторы акции.

Забег намечен на 22 мая 2021 года. Он пройдёт в формате флешмоба: каждый участник забега устанавливает для себя место, дистанцию и время забега.

Для участия в акции нужно пожертвовать любую сумму через сайт забега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы «Майской прогулки» опровергли информацию об её отмене.

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