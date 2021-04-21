Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге с наступлением устойчивой теплой погоды возросло количество пострадавших от укусов клещей. Если в первую неделю апреля в городе на Неве было зарегистрировано восемь случаев присасывания членистоногих, то уже за вторую неделю в медицинские организации Петербурга обратилось 18 человек, в том числе шесть детей. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

При этом, как уточнили в ведомстве, случаев заболевания клещевым энцефалитом и других инфекций, передающихся клещами, на территории Санкт-Петербурга в указанный период 2021 года не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора напоминает, что в случае обнаружения на себе клеща, гражданам необходимо его осторожно снять.

«Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или в любом травматологическом пункте, — говорится в сообщении. — Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования».

С 5 по 11 апреля на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 35 клещей, из них положительных не оказалось. На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 35 клещей, положительным оказался лишь один.

«В рамках плановой вакцинации в Петербурге с 5 по 11 апреля привито против клещевого энцефалита 2527 человек, в том числе 678 детей до 17 лет, — рассказали в управлении. — Следует помнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию».

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