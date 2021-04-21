Кызыл, , 11:40 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг намерен поднять вопрос о перегруженности школ при разговоре с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. По его словам, современные школы и детские сады нужны республике как воздух, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают в правительства, перегруженность школ превышает среднероссийские показатели в два раза. Это связано с высокой рождаемостью в регионе.

«Ежегодный прирост населения составляет около 1% или более 3 тыс. человек, а прирост школьников составляет более 1 500 человек. В настоящее время в 173 школах республики при проектной мощности 57,7 тыс. ученических мест обучается 69,6 тыс. учеников», — отметили в правительстве.

При этом больше половины действующих школ были ранее построены методом «народной стройки» и уже не соответствуют современным стандартам. Кроме того, 32 здания признаны ветхими. При этом по плану к 2025 году в регионе будет построено лишь три новые школы.

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