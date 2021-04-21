Элиста, 21 апреля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Власти Республики Калмыкия намерены работать над тем, чтобы жители региона не только хотели, но и имели возможность остаться на родине. Речь идёт о тех, кто в поисках лучшей жизни покидает Калмыкию. Об этом в прямом эфире «Россия 24» сказал глава республики Бату Хасиков.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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По его словам, власти намерены силами региона стимулировать жителей Калмыкии к рождению детей, создать семьям условия и возможности приобретения жилья.

В целях сохранения численности коренного населения Калмыкии необходимо также создавать рабочие места, так как в республике самый высокий процент безработицы в сравнении с другими российскими регионами.

«Основной сектор, который развит в Калмыкии, — это сельское хозяйство и животноводство. При этом отрасль надо перестроить и сделать её более технологичной. Калмыкия — зрелый регион для использования цифровых инструментов. У нас активная молодёжь», — отметил Хасиков.

Кроме того, на базе муниципальных образований в Калмыкии поэтапно восстанавливают производственные предприятия дорожной отрасли, строительства, благоустройства территорий, началась разведка на территории прекратившей свою деятельность нефтяной компании.