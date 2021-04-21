Баку, , 11:41 — REGNUM Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре не являются угрозой для Армении. Об этом 21 апреля заявила журналистам официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, азербайджанский лидер достаточно четко и конкретно заявил о своей точке зрения, а то, что МИД Армении «хочет преподнести то, что слышит, так, как ему хочется» говорит «об их ничтожных намерениях».

«Мы хотели бы обратить внимание тех, кто хочет интерпретировать взгляды главы нашего государства, что в интервью 20 апреля президент Азербайджана говорил о возможном реваншизме против Азербайджана в Армении и возможных угрозах нашей территориальной целостности, так как это вопрос национальной обороны, вопрос национальной безопасности», — сказала официальный представитель МИД Азербайджана.

«Это не угроза территориальной целостности Армении, как утверждает МИД Армении, а показатель нашей решимости отреагировать на любую угрозу территориальной целостности в рамках международно-признанных границ Азербайджана со стороны Армении», — добавила Абдуллаева.

Также она рассказала, что Алиев в данном интервью заявил о готовности Азербайджана к сотрудничеству и уточнил, что обе страны должны смотреть в будущее.

«Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ. Этой же цели служит реализация трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2020 года», — отметила официальный представитель азербайджанского МИД.

Отметим, 20 апреля Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан «реализует Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет». При этом регион Зангезур (ныне Сюникская область Армении) в Баку считают своей исторической территорией, хотя ранее президент Азербайджана заявлял об отсутствии планов на какие-либо военные операции на границе двух стран.