Сеул, , 11:39 — REGNUM В 2021 году Южная Корея сохранила 42-ю строчку в рейтинге свободы прессы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на международную неправительственную организацию «Репортёры без границ» (RSF).

Согласно опубликованным данным, в 2006 году Южная Корея занимала 31-е место в рейтинге, однако к 2016 году опустилась до 70-го. В 2017 году Южная Корея поднялась до 63-го места, а в 2018 году — до 43-го, в 2019 году — до 42-го.

Представители неправительственной организации отметили, что показатель улучшился после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина.

Тем не менее, по мнению экспертов, система назначения кадров в вещательных компаниях должна быть преобразована таким образом, чтобы гарантировать их независимость. Кроме того, существует необходимость отменить наказание за клевету и упразднить чрезвычайно суровые наказания, мотивируемые интересами национальной безопасности.

Известно, что на протяжении пяти лет рейтинг возглавляет Норвегия. За ней следуют Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика, Нидерланды, Ямайка, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария.

Между тем, КНДР заняла в данном рейтинге 179-е место.