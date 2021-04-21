Таллин, , 11:38 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд начала свой рабочий визит в Афганистан, проходят службу в составе миссии НАТО эстонские военные. Об этом сообщил официальный сайт главы государства.

Отмечается, что главной целью поездки является выражение поддержки союзным воскам НАТО и их миссии в этой стране.

Кальюлайд хочет лично поблагодарить эстонских военнослужащих за вклад в военную операцию.

По словам советника президента по вопросам безопасности Пеэтера Куймета, операция в Афганистане стала самой продолжительной и самой сложной военной миссией после восстановления государственной независимости в 1991 году.

Эстония в составе войск НАТО участвует в миссии в Афганистане с 2003 года. С 2003 года в Афганистане погибли 9 эстонских военных, более ста стали калеками.

Президент США Джозеф Байден ранее сообщил, что американские военные покинут Афганистан к 11 сентября 2021 года. Вместе с этим завершится и иностранная миссия Сил обороны Эстонии.