Ливерпуль, Великобритания, , 11:38 — REGNUM Владелец «Ливерпуля» Джон Генри извинился перед болельщиками за то, что хотел ввести клуб в Суперлигу. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ливерпуля» за неудобства, которые принёс им за последние двое суток. Вы всё очень чётко продемонстрировали. Мы вас услышали. Я вас услышал», — сказал Генри.

Он также извинился перед главным тренером команды Юргеном Клоппом, футболистами и всеми, кто работает в клубе, поскольку они не имеют никакого отношения к произошедшему.

«Я единственный, кто должен нести ответственность за весь негатив, выплеснувшийся без какой-либо необходимости за последние несколько дней. Я никогда этого не забуду», — добавил Генри.

Напомним, 19 апреля «Ливерпуль» стал одним из основателей Суперлиги — закрытой «элитной» лиги, которую пытались создать 12 европейских топ-клубов. Однако спустя день все английские клубы вышли из проекта после шквала критики.

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