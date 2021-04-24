Москва, , 07:49 — REGNUM Петру Семеновичу Катухину (1918−1990) пришлось служить на разных должностях. В начале войны он проходил службу в одной из армейских частей, демонтировавших промышленное оборудование в прифронтовой полосе. Затем, рядовым красноармейцем защищал Москву и освобождал Калинин (Тверь).

Петру Семеновичу Катухину

В 1943 году в ходе переформирования части Катухина направили на курсы санитарных инструкторов.

К августу следующего года в звании старшего сержанта был санинструктором батальона 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии в 38-й армии.

В ночь с 1 на 2 августа Петр Семенович первым в своем батальоне переправился через Вислу в районе польского городка Аннополь (Сандомирский повят). На западном берегу реки он оказывал первую помощь раненным бойцам и командирам, а затем выносил их из-под огня. Во время тех боев он спас жизнь более чем 200 раненым.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 9107).

Также за время войны Катухин дважды награждался орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

После Победы демобилизовался. Сначала жил в родном селе Погорелово (Калининская область), а позднее переехал в Москву, где работал в системе МВД, а затем в Институте высоких температур.

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