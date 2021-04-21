Новоорск, Оренбургская область, , 11:37 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший руководитель центра занятости населения Новоорского района. Ее обвиняют в крупном мошенничестве при получении выплат, сообщает областная прокуратура.

В ведомстве отметили, что прокурор региона Руслан Медведев уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд.

По версии следствия, женщина, будучи директором районного центра занятости, в 2018—2020 годы незаконно поставила на учет 11 человек в качестве безработных по особой категории — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. При этом к данной категории люди не относились. Впоследствии экс-глава центра занятости похитила со счетов незаконно поставленных на учёт безработных более 1,5 млн рублей.

Кроме того, после увольнения с должности директора центра занятости населения Новоорского района в марте 2020 года женщина встала на учет в качестве безработной и незаконно получала пособие, поскольку была официально трудоустроена на работу в исправительной колонии № 3.

Свою вину фигурантка признала частично. Причиненный ущерб не возместила. По уголовному делу заявлен гражданский иск на общую сумму ущерба более 1,5 млн рублей.